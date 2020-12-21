ارتفاع إصابات الجاليات الفلسطينية بكورونا لـ5785

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، أفاد بتسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس في صفوف الجالية في كل من: أوهايو، وميتشيجن، ونيوجيرسي، وكاليفورنيا، والينوي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5785 إصابة.كما أفاد الفريق بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية لليوم العاشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة.