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رئيس التحرير التنفيذي
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أبرزها «الشلولو».. أكلات تصدرت التريند فى 2020

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:01 م
الشلولو
الشلولو
إسلام جمال
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شهد عام 2020 الكثير من الأكلات والأطعمة التى تربعت على عرش "التريند" حيث استطاع الحجر الصحى الذي فُرض بسبب انتشار فيروس كورونا، فى إظهار الكثير من مواهب المطبخ.

نرصد فى هذا التقرير أبرز الأكلات التى تصدرت محركات البحث، وصعدت على عرش التريند، منها الغربى والعربى.

«الشلولو»
"الشَلولو".. أكلة مصرية، تسببت في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت محركات البحث لفترة كبيرة.

وانتشرت الشلولو بسبب فائدتها لتعزيز المناعة لمواجهة فيروس كورونا، وما إذا كانت هذه الأكلة تفيد في الوقاية من فيروس كورونا المستجد أم لا.
أبرزها «الشلولو»..
«بسكوت الـ10 دقائق»
من الأكلات التى انتشرت بسرعة البرق، والفضل يرجع للحجر الصحى هو "بسكويت العشر دقائق"، حيث شجع اسمه الكثير من السيدات على تجربته ومشاركة النتائج على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فهو يتطلب 10 دقائق فقط لتسويته، فضلًا عن أن مكوناته موجودة في كل منزل.
أبرزها «الشلولو»..
«فطيرة النحل»
من الحلويات التى انتشرت بشكل كبير خلال عام 2020، فطيرة النحل، وهى عبارة عن فطيرة مصنوعة من العجين والعسل النحل، وانتشرت بالكثير من مواقع التواصل الاجتماعى.
أبرزها «الشلولو»..

«فطيرة الطاسة»
من الأكلات التى انتشرت بقوة خاصة بفترة الحجر الصحى، فقد اتجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى فطيرة الطاسة حتى تشبع جوعهم خلال فترات الليل، كوجبة خفيفة وسهلة التحضير، خاصة وأن مكوناتها بسيطة، ولا تتطلب الكثير من الخطوات لتجهيزها.
أبرزها «الشلولو»..

«التريليتشيا»
أصبح كيك التريليتشيا، هو التريند المنتشر حاليا عبر مجموعات إعداد الطعام على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكيك التريليتشيا من المطبخ التركي، ويعرف كذلك بكيك الحليب، أو كيك الحليب التركية.
أبرزها «الشلولو»..

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