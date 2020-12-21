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الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا تحظر دخول الوافدين من بريطانيا إلى أراضيها

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:25 م
الوافدين من بريطانيا
الوافدين من بريطانيا
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قررت السلطات الإسبانية، الإثنين، حظر دخول الوافدين من المملكة المتحدة إلى أراضيها، اعتبارا من الغد.
وأشارت شبكة "سكاي نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية، إلى أن السلطات الإسبانية قررت استثناء المواطنين الإسبان والأشخاص حاملي الإقامة بإسبانيا من هذا القرار.

ويأتي قرار مدريد عقب سلسلة من القرارات المماثلة لعدة دول أوروبية وغير أوروبية؛ بسبب مخاوف من انتشار السلالة الجديدة لفيروس "كورونا"، والتي كان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أعلن عن رصدها وأنها قد تكون مرتبطة بالزيادة السريعة في الحالات المسجلة بجنوب إنجلترا.

ودعت منظمة الصحة العالمية على لسان المتحدث باسمها طارق جاساريفيتش، في وقت سابق اليوم، جميع الدول إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لإبطاء ثم وقف انتشار أنواع جديدة ومتحورة من فيروس "كورونا" المستجد.

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