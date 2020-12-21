إسبانيا تحظر دخول الوافدين من بريطانيا إلى أراضيها

قررت السلطات الإسبانية، الإثنين، حظر دخول الوافدين من المملكة المتحدة إلى أراضيها، اعتبارا من الغد.وأشارت شبكة "سكاي نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية، إلى أن السلطات الإسبانية قررت استثناء المواطنين الإسبان والأشخاص حاملي الإقامة بإسبانيا من هذا القرار.ويأتي قرار مدريد عقب سلسلة من القرارات المماثلة لعدة دول أوروبية وغير أوروبية؛ بسبب مخاوف من انتشار السلالة الجديدة لفيروس "كورونا"، والتي كان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أعلن عن رصدها وأنها قد تكون مرتبطة بالزيادة السريعة في الحالات المسجلة بجنوب إنجلترا.ودعت منظمة الصحة العالمية على لسان المتحدث باسمها طارق جاساريفيتش، في وقت سابق اليوم، جميع الدول إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لإبطاء ثم وقف انتشار أنواع جديدة ومتحورة من فيروس "كورونا" المستجد.