وزير التعليم: لا امتحانات للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي لا يتم إجراء امتحانات بها.وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيتم تقييم تلك الصفوف بناء على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية، التحريرية، المهارية"، باستخدام الأداء المتدرج.كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر أمس، الكتاب الدوري رقم (9) بتاريخ 20201220، بِشأن نظام التقييم والدراسة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 20212020.ونص الكتاب الدوري على: "حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، ولكي يتمكنوا من مواصلة عملية التعلم في الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول باستخدام مصادر متنوعة للتعلم الذاتي والتي منها (قناة مدرستنا 1، وقناة مدرستنا 2، وبنك المعرفة، ومنصة ذاكر، ومنصة إدارة التعليم للمرحلة الثانوية، ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر، وغيرها من الوسائل الرقمية)".