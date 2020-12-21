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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رواد النيل» تشارك في تنظيم مسابقة دولية للذكاء الاصطناعي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:15 ص
مسابقة دولية للذكاء
مسابقة دولية للذكاء الاصطناعي
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شاركت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية في تنظيم مسابقة دولية للذكاء الاصطناعي من أجل التنمية في الوطن العربي وإفريقيا "AI4Dev 2020 Challenge" والتي ينظمها الاتحاد العالمي للاتصالات برعاية الأمم المتحدة وعدد من الشركاء الاقليميين والدوليين.

وقال المهندس أحمد صالح رئيس قطاع الاستراتيجيات بمبادرة رواد النيل، إن تلك المسابقة التي ترعاها الأمم المتحدة، تركز على عدد من أهداف التنمية المستدامة وتستهدف فئات رواد الأعمال خاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والذين يمتلكون أفكارا ومشروعات تطبق على أرض الواقع.

وأضاف أنه بمجرد إطلاق المسابقة بلغ عدد الذين قاموا بالتسجيل نحو 217 رائد أعمال، وتم اختيار 25 فريقًا وشركة من 17 دولة ممن توافرت فيهم الشروط، وتم تقديم أكثر من 160 جلسة تدريب جماعية وفردية لكل فريق على حدة في مجال إدارة الأعمال والتكنولوجيا.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة تحكيم من خبراء من مصر وموزمبيق والبحرين وإنجلترا، والتي اختارت 4 فرق فائزة كأفضل المشروعات المقدمة وتم تقديم جوائز مالية.

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