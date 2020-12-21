نجلاء فتحي تحتفل بعيد ميلادها الـ 69 اليوم

تحتفل الفنانة الجميلة نجلاء فتحي، اليوم بعيد ميلادها الـ 69 عامًا في 21 ديسمبر 2020، وولدت نجلاء فتحي واسمها الحقيقي "فاطمة الزهراء"، في 21 ديسمبر 1951 بمحافظة الفيوم غرب القاهرة في أسرة ميسورة الحال، وأحبت التمثيل منذ صغر سنها، ولم تجد صعوبة في دخول المجال، إذ تحمس لها المنتج "عدلي المولد" صديق العائلة ورشحها للمشاركة في فيلم "الأصدقاء الثلاثة" من إنتاج عام 1966.وبملامحها الرقيقة ونظرتها الساحرة استطاعت الممثلة نجلاء فتحي العبور إلى قلب الجمهور العربي، بتنوع الأدوار التي أجادتها من الفتاة الرومانسية الحالمة إلى المرأة القوية والأرملة التي تعاندها الحياة.وقررت التفرغ للتمثيل، وفي فترة السبعينيات توهجت بشكل كبير وقدمت أعمالا فنية شديدة الأهمية منها "دمي ودموعي وابتسامتي"، "أنف وثلاثة عيون"، و"اذكريني"، و"إسكندرية ليه".وفي بداية التسعينيات تزوجت نجلاء فتحي من الإعلامي المصري الكبير حمدي قنديل، الذي أكدت أنها عاشت معه أجمل أيام حياتها، ولم يؤثر زواجها على نشاطها الفني بل زاد حجم توهجها، وقدمت أفلاما متميزة مثل "اشتباه"، و"ديسكو ديسكو"، و"الجراج"، كما أسست شركة إنتاج قدمت من خلالها عددا كبيرا من الأفلام منها "سوبر ماركت".