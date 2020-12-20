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محمد العسيري

عالم

تركيا تواصل سحب قواتها من نقاط حاصرها الجيش السوري

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:38 م
القوات التركية
القوات التركية
محمد عمر
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واصلت القوات التركية، اليوم الأحد، انسحابها من النقاط المحاصرة ضمن مناطق نفوذ الجيش السوري إلى ريفي إدلب وحلب، محملة بالكتل الأسمنتية والمعدات اللوجستية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم أنه تزامنًا مع ذلك الانسحاب، وصل رتل تركي من معبر كفرلوسين شمالي إدلب، يتألف من 25 آلية، يضم مدرعات ومدفعية ذاتية الحركة وشاحنات تحمل موادًا لوجستية وعسكرية، واتجه نحو نقاط تموضع القوات التركية الجديدة في ريف إدلب.

وأشار المرصد السوري إلى أن النقاط التركية الرئيسية والبالغ عددها 12 نقطة، انسحبت بشكل كامل من 5 منها وهي مورك وشير مغار بريف حماة، وعندان والراشدين بريف حلب، والصرمان بريف إدلب، كما تواصل انسحابها من 3 نقاط رئيسية وهي العيس والشيخ عقيل بريف حلب، والطوقان بريف إدلب، حيث تتواصل عمليات التفكيك وحزم الأمتعة ومن المرتقب أن يتم إفراغها بشكل كامل خلال الساعات والأيام القليلة القادمة.

ويتبقى 4 نقاط تركية رئيسية وهي في الأصل لم تحاصر من قبل قوات الجيش السوري، وتتمثل بـ نقطة اشتبرق غربي جسر الشغور والزيتونة بجبل التركمان وصلوة بريف إدلب الشمالي وقلعة سمعان بريف حلب الغربي.

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