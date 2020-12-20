موقع تقديم شقق الإسكان الاجتماعى 2020.. إليك التفاصيل
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:58 م
حسين العمدةطباعة
تنشر «الدستور» موقع تقديم شقق الإسكان الاجتماعى 2020 حيث تقوم مؤسسات الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير شقق إسكان اجتماعي للمواطنين في كافة أنحاء محافظات الجمهورية، بهدف دعم الشباب ومحدودي الدخل من المواطنين الذين يعانون من الظروف المعيشية، وهذا في إطار خطة الدولة المصرية لدعم المواطن المصري البسيط ومحدودي الدخل.
- يقوم المواطن المصري بالدخول على الموقع الإلكتروني وهو https:www.hdb-reservation.com.
- ثم كتابة كافة بياناته "الرقم القومي واسم المستخدم طبقًا للرقم القومي، وإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي، ورقم التليفون المحمول والتأكيد عليه، والبريد الإلكتروني والتأكيد عليه.
- ثم كتابة الجنسية ومحل الإقامة والمحافظة التابع لها المواطن، والعنوان، ورقم التليفون، والحالة الاجتماعية.
- ثم كتابة اسم الزوج أو الزوجة طبقًا للرقم القومي، وأيضًا الرقم القومي للزوج أو الزوجة.
- يقوم المواطن المصري بعد ملئ تلك البيانات بالضغط على تسجيل.
- بعد ذلك يتم ارسال كلمة مرور في رسالة قصيرة على رقم المحمول والبريد الإلكتروني، الذي قام المواطن بتسجيلهم في البيانات.
شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي
- يقر المتقدم للحجز باطلاعه على كراسة الشروط وعلمه بكل ما جاء بها وقبوله لكافة الاشتراطات الموجودة بها.
- يقر المتقدم للحجز باطلاعه على الشروط والأحكام الخاصة بالحجز الإلكتروني وعلمه وقبوله لها.
- يقر المتقدم للحجز بمسئولياته الكاملة على الحفاظ على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به على الموقع الالكتروني، ومسئولياته الكاملة على كافة الأحداث التي تتم من خلال اسم المستخدم الممنوح له.
- تعديل بيانات حجز الوحدات مسموح به أثناء الإدخال فقط قبل إرسال طلب التسجيل.
- في حالة التسجيل باسم الابن القاصر يتم إرفاق صورة شهادة الميلاد بدلًا من صورة بطاقة الرقم القومي.
موقع تقديم شقق الإسكان الاجتماعى 2020تقدم «الدستور» الرابط الإلكتروني الذي من خلاله يمكن للمواطن المصري حجز وتقديم شقق الإسكان الاجتماعي التي توفرها الدولة المصرية، وهو https:www.hdb-reservation.com، حيث أكدت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، أنها بدأت الحجر الإلكتروني لـ447 شقة سكنية بـ4 مدن جديدة، وهي "القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور"، بداية من يوم 22 وحتى 24 ديسمبر الجاري، بمساحات تتراوح من 55م2 الى 125م2، وذلك عبر الموقع الإلكتروني السالف ذكره التابع لبنك التعمير والإسكان، على أن يكون الحجر بالأسبقية في تمام الساعة 10 صباحًا، يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر الجاري، وحتى 11:59 مساءًا يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر الجاري.
كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2020
- يقوم المواطن المصري بالدخول على الموقع الإلكتروني وهو https:www.hdb-reservation.com.
- ثم كتابة كافة بياناته "الرقم القومي واسم المستخدم طبقًا للرقم القومي، وإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي، ورقم التليفون المحمول والتأكيد عليه، والبريد الإلكتروني والتأكيد عليه.
- ثم كتابة الجنسية ومحل الإقامة والمحافظة التابع لها المواطن، والعنوان، ورقم التليفون، والحالة الاجتماعية.
- ثم كتابة اسم الزوج أو الزوجة طبقًا للرقم القومي، وأيضًا الرقم القومي للزوج أو الزوجة.
- يقوم المواطن المصري بعد ملئ تلك البيانات بالضغط على تسجيل.
- بعد ذلك يتم ارسال كلمة مرور في رسالة قصيرة على رقم المحمول والبريد الإلكتروني، الذي قام المواطن بتسجيلهم في البيانات.
شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي
- يقر المتقدم للحجز باطلاعه على كراسة الشروط وعلمه بكل ما جاء بها وقبوله لكافة الاشتراطات الموجودة بها.
- يقر المتقدم للحجز باطلاعه على الشروط والأحكام الخاصة بالحجز الإلكتروني وعلمه وقبوله لها.
- يقر المتقدم للحجز بمسئولياته الكاملة على الحفاظ على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به على الموقع الالكتروني، ومسئولياته الكاملة على كافة الأحداث التي تتم من خلال اسم المستخدم الممنوح له.
- تعديل بيانات حجز الوحدات مسموح به أثناء الإدخال فقط قبل إرسال طلب التسجيل.
- في حالة التسجيل باسم الابن القاصر يتم إرفاق صورة شهادة الميلاد بدلًا من صورة بطاقة الرقم القومي.
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