رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موقع تقديم شقق الإسكان الاجتماعى 2020.. إليك التفاصيل

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:58 م
الإسكان الاجتماعى
الإسكان الاجتماعى
حسين العمدة
طباعة
تنشر «الدستور» موقع تقديم شقق الإسكان الاجتماعى 2020 حيث تقوم مؤسسات الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير شقق إسكان اجتماعي للمواطنين في كافة أنحاء محافظات الجمهورية، بهدف دعم الشباب ومحدودي الدخل من المواطنين الذين يعانون من الظروف المعيشية، وهذا في إطار خطة الدولة المصرية لدعم المواطن المصري البسيط ومحدودي الدخل.

موقع تقديم شقق الإسكان الاجتماعى 2020

تقدم «الدستور» الرابط الإلكتروني الذي من خلاله يمكن للمواطن المصري حجز وتقديم شقق الإسكان الاجتماعي التي توفرها الدولة المصرية، وهو https:www.hdb-reservation.com، حيث أكدت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، أنها بدأت الحجر الإلكتروني لـ447 شقة سكنية بـ4 مدن جديدة، وهي "القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور"، بداية من يوم 22 وحتى 24 ديسمبر الجاري، بمساحات تتراوح من 55م2 الى 125م2، وذلك عبر الموقع الإلكتروني السالف ذكره التابع لبنك التعمير والإسكان، على أن يكون الحجر بالأسبقية في تمام الساعة 10 صباحًا، يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر الجاري، وحتى 11:59 مساءًا يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر الجاري.

كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2020


- يقوم المواطن المصري بالدخول على الموقع الإلكتروني وهو https:www.hdb-reservation.com.

- ثم كتابة كافة بياناته "الرقم القومي واسم المستخدم طبقًا للرقم القومي، وإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي، ورقم التليفون المحمول والتأكيد عليه، والبريد الإلكتروني والتأكيد عليه.

- ثم كتابة الجنسية ومحل الإقامة والمحافظة التابع لها المواطن، والعنوان، ورقم التليفون، والحالة الاجتماعية.

- ثم كتابة اسم الزوج أو الزوجة طبقًا للرقم القومي، وأيضًا الرقم القومي للزوج أو الزوجة.

- يقوم المواطن المصري بعد ملئ تلك البيانات بالضغط على تسجيل.

- بعد ذلك يتم ارسال كلمة مرور في رسالة قصيرة على رقم المحمول والبريد الإلكتروني، الذي قام المواطن بتسجيلهم في البيانات.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

- يقر المتقدم للحجز باطلاعه على كراسة الشروط وعلمه بكل ما جاء بها وقبوله لكافة الاشتراطات الموجودة بها.

- يقر المتقدم للحجز باطلاعه على الشروط والأحكام الخاصة بالحجز الإلكتروني وعلمه وقبوله لها.

- يقر المتقدم للحجز بمسئولياته الكاملة على الحفاظ على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به على الموقع الالكتروني، ومسئولياته الكاملة على كافة الأحداث التي تتم من خلال اسم المستخدم الممنوح له.

- تعديل بيانات حجز الوحدات مسموح به أثناء الإدخال فقط قبل إرسال طلب التسجيل.

- في حالة التسجيل باسم الابن القاصر يتم إرفاق صورة شهادة الميلاد بدلًا من صورة بطاقة الرقم القومي.

قد يهمك أيضا:

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي في الإعلان العاشر


الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

على طائرة مصر للطيران.. بعثة الأهلي تسافر إلى النيجر

أزمة تهدد إقامة مباراة الزمالك وجازيلي التشادي

أفراح في كفر الشيخ.. شقيق «بيج رامي» يروي لـ«الدستور» مسيرة «بطل أولمبيا» (فيديو)

تغذية وراحة.. كيف تصبح لاعب «كمال أجسام» محترف؟

الصور

image description

«القاضية ممكن».. صاحب جرافيتي أفشة يروي التفاصيل

image description

«حروب الجيل الرابع وأثرها على الأمن القومي».. ندوة بجامعة أسيوط

image description

انطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الكليات بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط ورئيس شركة الكهرباء يتفقدان محطة غرب بـ25 مليار جنيه

image description

إخلاء عقارين تهدما خلال الحفر بحثا عن الآثار في دمياط

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

الباز مهنئًا «بيج رامي»: لازم نفرح بإنجازات أبنائنا في كل المجالات

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

موقع تقديم شقق الإسكان الاجتماعى 2020.. إليك التفاصيل

إطلاق سراح ملكة جمال بيلاروس بعد 42 يومًا من الاعتقال

اكتشاف 100 مقبرة عمرها 2200 عام وسط الصين

أشجار وزينة عيد الميلاد للبيع بالسعودية في مشهد غير مألوف

أيام زمان

«لها مكان مخصوص» حكاية مارى منيب مع الحب الأول والقبلات؟

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

«والدي ضربني بالكرباج وكنت بخيلة».. اعترافات أمينة رزق

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «2»
ماجد حبته
سجون سرية.. تعذيب.. وجوانتانامو
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
المزيد

الثقافة

الثقافة تنعى الدكتور رضا غالب: له بصمة كبيرة في النقد المسرحي

موعد معرض الكتاب 2021.. وحقيقة تأجيله

الثلاثاء.. افتتاح معرض «الحياة بذاتها» لـ رشا سليمان بقاعة الباب

«جرائم العرض».. ندوة بمكتبة مصر الجديدة الثلاثاء