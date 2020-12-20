«رياضة البرلمان» تهنئ البطل بيج رامى بعد فوزه بلقب مستر أوليمبيا

وجّه الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التهنئة إلى البطل المصري في رياضة كمال الأجسام رامى السبيعى، الشهير بـ"بيج رامي"، الذي نجح فى تسجيل اسمه واسم مصر بأحرف من ذهب فى سجلات التاريخ بعد فوزه بلقب مستر أوليمبيا 2020، ليكون أول مصري يحصد اللقب وثاني عربي بعد اللبناني سمير بنوت.وقال وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في بيان له أصدره، اليوم، أنه من المعروف أن "مستر أوليمبيا" أكبر لقب للمحترفين فى الاتحاد الدولى لكمال الأجسام واللياقة البدنية IFBB، مؤكدًا أن هذا الإنجاز التاريخي يضاف لسجلات الرياضة المصرية عالميا، ويعطي الأمل لكل مجتهد للوصول إلى العالمية.