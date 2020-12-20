ضبط 6 طن بن مغشوش في القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط (6 طن "بن" بدون مستندات مجهول المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.