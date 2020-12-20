تأجيل نظر نقل أموال الإخوان لخزينة الدولة لـ27 سبتمبر

قررت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة "الإخوان" الإرهابية، وتطالب فيها بالتصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات وعناصر "الإخوان"، ونقلها لخزانة الدولة، لجلسة 27 ديسمبر لضم المستندات.وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية، دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطالب فيها بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات "الإخوان" ونقلها للخزانة العامة للدولة.وشملت الدعوى كلا من ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبدالرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.