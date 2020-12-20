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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعادة فرض الحجر الصحى فى لندن وجنوب شرق إنجلترا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:48 ص
مات هانكوك
مات هانكوك
هبه محمد
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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، عن إعادة فرض الحجر الصحي في لندن وجنوب شرق إنجلترا، وفقًا لـ" سكاي نيوز ".

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الإثنين إنه تم رصد سلالة جديدة سريعة من فيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية قد تكون مرتبطة بالزيادة السريعة في الحالات المسجلة بجنوب إنجلترا.

ونسبت صحيفة تلجراف البريطانية إلى هانكوك قوله أمام مجلس العموم إنه بفضل قدرات بريطانيا في مجال الجينات تم رصد هذه السلالة التي قال إنها "تتزايد بسرعة".

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