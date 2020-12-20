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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: نصف الألمان يؤيدون حظر الشعائر الدينية خلال عيد الميلاد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:15 ص
سكان ألمانيا
سكان ألمانيا
وكالات
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أعرب نصف الألمان عن تأييدهم لفرض حظر على الطقوس الدينية العامة لعيد الميلاد بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، وفقًا للاستطلاع الذي أجراه معهد (يوجوف) لقياس الرأي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال 50% من بين 2042 ألمانيا شملهم الاستطلاع فإنهم يدعمون فرض حظر على الطقوس الدينية بالكنائس، بينما يؤيد 35% استمرار عمل الكنائس، فيما لم يعرب 15% عن رأيهم.

وأصدرت السلطات الاتحادية وسلطات الولايات الألمانية قرارا يمنع فرض حظر على إقامة الطقوس الدينية في الكنائس خلال الإغلاق الحالي.

ومع ذلك، يجب أن تلتزم دور العبادة بقواعد صارمة بما في ذلك ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وحظر الغناء. واستجابت الكنائس المسيحية الكبرى بروح من التفهم للقيود.

ومن بين الكاثوليك والبروتستانت الذين شملهم الاستطلاع، أيد 47% حظر الطقوس مقابل معارضة 38% و39% فقط على التوالي.

ومن بين أتباع الديانات غير المسيحية، أيد 42% الحظر، بينما عارضه 40%، وأعرب 58% من المشاركين غير المتدينين عن تأييدهم للحظر فيما عارضه 30%.

ويشير الاستطلاع إلى أن الاستعداد لحضور الشعائر الدينية خلال عيد الميلاد منخفض بشكل عام.

وقال 6% فقط من المستطلعين إنهم سيرغبون في الحضور خلال العطلات، بينما قال 87% إنهم لم يخططوا للذهاب و6% امتنعوا عن إبداء آرائهم.

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