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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة معلمة رياضيات فى البحيرة متأثرة بالإصابة بكورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:42 ص
عفاف البياع
عفاف البياع
البحيرة معوض هويدى
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سجلت محافظة البحيرة حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بين صفوف أعضاء هيئة التدريس بالتربية والتعليم، حيث توفيت عفاف البياع، معلم خبير رياضيات بالمدرسة الصناعية الفنية، التابعة للإدارة التعليمية بمركز أبوحمص متأثرة بإصابتها بالفيروس.

وشهدت محافظة البحيرة، خلال الفترة الأخيرة، وفاة 6 من مديري المدارس، وهم: مدير مدرسة أحمد زويل الثانوية بنين بدمنهور، ومدير مدرسة مرزوق السيد مرزوق الابتدائية بكفر الدوار، ومدير مدرسة الثانوية الزراعية بنين بإدكو، ومدير مدرسة حسن برادة الابتدائية بمركز دمنهور، ومدير مدرسة بني لقانة الابتدائية، ومدير مدرسة كوم مازن للتعليم الأساسي.

كما شهدت محافظة البحيرة وفاة 25 مدرسًا إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة، بالإضافة إلى محفظ للقرآن الكريم، ومدير معهد أزهرى.

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