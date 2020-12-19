«أبوهشيمة»: مصر دولة مستقلة ذات سيادة

استنكر رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ، أحمد أبوهشيمة، تقرير الاتحاد الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر.وقال «أبو هشيمة»: «نقول للاتحاد الأوروبي إن شعب مصر يعرف ما يريد، ولا يتدخل الغرب في شؤوننا أبدًا»، مؤكدا أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ولا تقبل توجيهات أو انتقادات من أي جهة.