«أبوهشيمة»: مصر دولة مستقلة ذات سيادة
السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:47 م
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استنكر رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ، أحمد أبوهشيمة، تقرير الاتحاد الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر.
وقال «أبو هشيمة»: «نقول للاتحاد الأوروبي إن شعب مصر يعرف ما يريد، ولا يتدخل الغرب في شؤوننا أبدًا»، مؤكدا أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ولا تقبل توجيهات أو انتقادات من أي جهة.
وقال «أبو هشيمة»: «نقول للاتحاد الأوروبي إن شعب مصر يعرف ما يريد، ولا يتدخل الغرب في شؤوننا أبدًا»، مؤكدا أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ولا تقبل توجيهات أو انتقادات من أي جهة.
We say to the EU: The people of Egypt know what they want. The West never interferes in our affairs, unless our losses are greater than any gain. Egypt is an independent and sovereign country and does not accept directives or criticism from any party.#EuropeanUnion #Abouhashima— Ahmed Abou Hashima (@AhmedAbuHashima) December 19, 2020