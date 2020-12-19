رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش السوداني يواصل تقدمه داخل الفشقة الحدودية مع إثيوبيا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:24 م
الجيش السوداني
الجيش السوداني
أ ش أ
طباعة
واصلت القوات المسلحة السودانية تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة (المتاخمة للحدود مع إثيوبيا).

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم السبت، أن هذا التقدم يهدف إلى "إعادة الأراضي المغتصبة والتمركز في الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات العام 1902".

وأضافت "سونا" أن القوات المسلحة أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة للمناطق الأمامية بالشريط الحدودي، مع إثيوبيا.

كما استقبلت قيادة الفرقة الثانية مشاة، في القضارف (شرق السودان)، قافلة دعم ومؤازرة قدمتها قبيلتا البنى عامر والحباب بولايتي كسلا والقضارف، برئاسة الناظر علي دقلل ناظر قبائل البنى عامر، ووكيل ناظر الحباب محمد علي.

وأكد الناظر دقلل، وقوف أهل شرق السودان، وقبائل البنى عامر والحباب، مع الجيش السوداني لـ "صد العدوان الغاشم الذي يستهدف الأرض والعرض"، مشددا على استمرار عمليات الإسناد والمؤازرة "حتى يتم استلام أراضي الفشقة كافة".

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اختتم اليوم السبت زيارة للمنطقة العسكرية الشرقية، استغرقت ثلاثة أيام، عائدا إلى الخرطوم بعد أن اطمأن على الترتيبات الأمنية والعسكرية بالمنطقة العسكرية الشرقية بقيادة الفرقة الثانية مشاة.

وكانت القوات المسلحة السودانية، أعلنت أن قوات تتبعها، تعرضت لكمين من قوات وميليشيات إثيوبية، داخل الأراضي السودانية، نتج عنه خسائر في الأرواح والمعدات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

النيابة فى قضية «طفل المرور»: والده تنصل من مسئوليته

محمد منير يعود لمنزله وحالته الصحية مستقرة

دراسة تكشف «ظاهرة خطيرة» بين كورونا والإنفلونزا

نص قرار التحفظ على أموال 285 إخوانيا (خاص)

الصور

image description

«كمامات وقفازات».. أبرز إكسسوارات «كريسماس كورونا»

image description

غرامات فورية لكل من يخالف الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على غزل المحلة في الدوري

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

الأكثر قراءة

إلزام أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه نفقة لسمية الخشاب

نص قرار التحفظ على أموال 285 إخوانيا (خاص)

خروج قطار «منوف - القاهرة» عن القضبان بالمنوفية (صور)

السيسي يوجه بالتطوير الشامل لـ 1000 قرية على مستوى الجمهورية

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

بابا نويل «افتراضي» هذا العام في إسبانيا بسبب كورونا

مصرع وإصابة 14 شخصًا جراء سقوط حافلة بحفرة في باكستان

الاثنين.. الانقلاب الشتوي

اقتران نادر بين كوكبى المشترى وزحل بعد غدٍ

أيام زمان

السعودية والمغرب كلمة السر.. لهذا السبب قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
د.كريمة الحفناوى
يا صاحب المدد وتراثنا المسرحى عن نصر أكتوبر
صفاء النجار
دليل حملات المعلومات المضللة الناجحة
المزيد

الثقافة

«دور الثقافة في بناء الوعي المجتمعي» محاضرة بالأقصر

«الكتب خان» تستضيف توقيع «ما حدث فى شنجن» لمحمد إسماعيل

الإثنين.. متحف الطفل يدعو المصريين لمتابعة ظاهرة «الاقتران العظيم»

30 ناشرا يشاركون في مهرجان سوهاج الأول للكتاب