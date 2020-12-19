ضبط 1250 كيلو من أحجار خام الذهب بحوزة منقبين بأسوان

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 1250 كيلوجرام أحجار يستخلص منها خام الذهب بأسوان، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتمكنت من ضبط سيارة نقل قيادة (سائق- مقيم بأسوان) محمل عليها (عدد 25 جوالا بداخلها أحجار الكوارتز التى يُستخلص منها خام الذهب، تزن حوالى 1250 كيلوجرام).. وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد استخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.