السعودية: 158 إصابة جديدة بكورونا و149 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 158 حالة جديدة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد– 19)، ليصل إجمالي الإصابات بالمملكة منذ بداية الجائحة إلى 360848 حالة مؤكدة.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إنه تم تسجيل 149 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 351722 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 11 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 6112 حالة.