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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دول أوروبية تسجل ارتفاعًا فى الإصابات بكورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:07 ص
إصابات كورونا
إصابات كورونا
وكالات
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ذكرت وسائل إعلام، أن دول الاتحاد الأوروبي تشهد زيادة كبيرة في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وأشارت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أنه تم تسجيل 489 حالة وفاة، وأن إجمالي الوفيات تجاوز الـ82 ألف شخص ممن تم تشخيص إصابتهم بالفيروس، إلا أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى 66 ألف شخص فقط، كما سجلت 28.5 ألف مصاب خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

أما في إيطاليا، حيث استقرت الزيادة في الإصابات والوفيات في الأيام الأخيرة عند حوالي 18 ألف إصابة في اليوم و680 حالة وفاة، فقد أعلنت خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تشخيص 17992 مصابا، وبالتالي، تعد إيطاليا واحدة من الدول الأوروبية الثلاث التي واجهت أقوى معدلات الإصابة.

وسجل الأطباء في فرنسا أكثر من 60 ألف حالة وفاة ناجمة عن تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتشير البيانات الصحية، إلى أن الوضع مع الإصابة في الأيام الأخيرة يثير القلق.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، أكثر من 2.45 مليون إصابة.

وفي سويسرا، لوحظ ارتفاع معدل الإصابة اليومي، إذ يتم تسجيل حوالي 4.5 ألف إصابة جديدة كل يوم.

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