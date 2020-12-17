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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم أوئل الثانوية التجارية في الداخلة بالوادي الجديد (صور)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:51 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
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زار الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، مدرسة موط الثانوية التجارية، يرافقه السيد أحمد حسين، مدير عام الادارة التعليمية، والنائب محمد علي عبدالغني، عضو مجلس الشيوخ.

وجاءت الزيارة لتكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى بامتحانات النقل ومراكز متقدمة على مستوى الجمهورية وقطاع الصعيد، خلال العام الدراسي 2019 - 2020.

حضر التكريم؛ سعد مبارز، مدير إدارة المدرسة، وسمير طاهر، نائب رئيس مجلس الأمناء بالادارة التعليمية بالداخلة ومدير المتابعة، ومحمود سعيد، مدير إدارة الخدمات التربوية، وأعضاء مجلس أمناء المدرسة، وعدد من الموجهين وأولياء الأمور.

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