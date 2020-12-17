محافظ المنوفية: رفع 72 ألفًا و781 طن قمامة خلال شهر

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن رفع 72 ألفًا و781 طن مخلفات وتراكمات قمامة بنطاق المحافظة، خلال الفترة من 18 نوفمبر الماضي وحتى 15 ديسمبر الجاري، مؤكدًا أنه تم أول الأمس البدء في رفع كافة تراكمات القمامة بمقالب تلا وقويسنا ونقلها للمدفن الصحي بالسادات، بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه.وأشار محافظ المنوفية، في بيان اليوم الخميس، إلى أنه تم رفع كافة التراكمات والانتهاء من مقالب المحافظة خلال شهرين، حيث تم تخصيص 265 مليون جنيه لرفع مقالب قويسنا وتلا والشهداء، وعدد 3 مقالب ببركة السبع، وهذا تنفيذًا لخطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة ووضع خطة استراتيجية للتخلص الآمن من المخلفات، والاستفادة القصوى منها وتحسين الرؤية البصرية حفاظًا على المظهر الحضاري.وشد على القائمين بتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء من إزالة كافة المخلفات وفق الجداول الزمنية المقررة، مؤكدًا أن عملية إزالة المقالب تهدف إلى الحفاظ على البيئة عن طريق الحد من إنبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من احتراق المخلفات والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم فضلًا عن الحفاظ على المظهر الحضاري.