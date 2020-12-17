ندوة حول «سبل التعايش مع كورونا» فى «طب كفرالشيخ»

نظمت كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، ندوة علمية بعنوان «التحديات وسبل التعايش مع فيروس كورونا المستجد»، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، عميد الكلية، والدكتور طارق عبدالباقي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مقررًا.جاء ذلك بحضور الدكتور على أبوشوشة، نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتورة مها أبوجازية، عميد كلية التمريض، والدكتور أسامة العجمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والدكتورة شيماء عكاشة، مدير وحدة الطب الوقائي ومكافحة العدوى بفرع التأمين الصحي بكفرالشيخ، وعدد من الطلاب طبقًا لخطة الجامعة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية.وأشاد الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، خلال كلمته، بدور الجامعة ومستشفياتها قبل وأثناء الجائحة، مشيدًا بدور الأطقم الطبية والتمريض والعاملين، ودعا إلى تكثيف البحث العلمي لمعرفة أسباب ظهور الفيروسات والبكتيريا مؤخرًا.واستعرضت الندوة تاريخ ونشأة الفيروس وكيفية تطوره وسبل الوقاية منه، وأهمية الحرص على تجنب الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، وكذلك الاتصال مع الذين يُعانون التهابات الجهاز التنفسي وغسل اليدين بالماء والصابون بانتظام وتجنب الاتصال بالحيوانات والأماكن غير النظيفة.