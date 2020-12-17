سعر اليورو اليوم الخميس 17-12-2020 فى البنوك المصرية
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الخميس 17-12-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
على المستوى المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول والبنك الأهلي المصري، مقابل استقرار سعر اليورو أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان وبنك الإمارات دبي الوطني.
سعر اليورو اليوم
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 19.19 جنيه وللبيع 19.04، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 19.15 جنيه وللبيع 18.99، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 19.17 جنيه وللبيع 19.02، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل في بنك التنمية الصناعية للشراء 19.15 جنيه وللبيع 18.99.
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
على المستوى المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول والبنك الأهلي المصري، مقابل استقرار سعر اليورو أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان وبنك الإمارات دبي الوطني.
سعر اليورو في البنوك اليوم الخميس 17-12-2020استقر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المتحد ليسجل للشراء 19.19 جنيه وللبيع 1908، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 19.08 جنيه وللبيع 19.00، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 19.19 جنيه وللبيع 19.01، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 19.19 جنيه وللبيع 19.06.
سعر اليورو اليوم
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 19.19 جنيه وللبيع 19.04، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 19.15 جنيه وللبيع 18.99، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 19.17 جنيه وللبيع 19.02، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل في بنك التنمية الصناعية للشراء 19.15 جنيه وللبيع 18.99.