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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 17-12-2020 فى البنوك المصرية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الخميس 17-12-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

على المستوى المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول والبنك الأهلي المصري، مقابل استقرار سعر اليورو أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان وبنك الإمارات دبي الوطني.

سعر اليورو في البنوك اليوم الخميس 17-12-2020

استقر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المتحد ليسجل للشراء 19.19 جنيه وللبيع 1908، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 19.08 جنيه وللبيع 19.00، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 19.19 جنيه وللبيع 19.01، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 19.19 جنيه وللبيع 19.06.

سعر اليورو اليوم
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 19.19 جنيه وللبيع 19.04، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 19.15 جنيه وللبيع 18.99، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 19.17 جنيه وللبيع 19.02، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل في بنك التنمية الصناعية للشراء 19.15 جنيه وللبيع 18.99.

أسعار اليورو اليوم

وفي بنك أتش أسي بي سي ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 19.19 جنيه وللبيع 19.04، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.85، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 19028 جنيه وللبيع 19.03، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 19.00، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 19.02، وفي بنك القاهرة ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.94 جنيهن وللبيع 19.15، وفي بنك عودة سجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 19.02، وفي بنك الكويت سجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 19.02، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع18.99، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 19.00، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 19.02.

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