الإعدام لعنصرين من ميليشيات الشباب التابعة لـ«القاعدة» فى الصومال

قضت محكمة القوات المسلحة الصومالية، اليوم الأربعاء، بالإعدام على عنصرين من ميليشيات "الشباب" التابعة بتنظيم القاعدة.وقال رئيس المحكمة العسكرية، العقيد حسن علي نور شوتي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا"، إن العنصرين المتهَمَين بالانتماء إلى ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة قاما بعمليات القتل والتفجيرات في مقديشو، مشيرًا إلى أن الحكم قابل للطعن فيه.