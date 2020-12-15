البيت الأبيض: ترامب مستمر فى الطعن على نتائج انتخابات الرئاسة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمر في الطعن على نتائج انتخابات 2020.جاء ذلك ردا على سؤال عن رد فعل ترامب على تأكيد المجمع الانتخابي أن الديمقراطي جو بايدن هو الرئيس المنتخب للولايات المتحدة.ولا يزال الجمهوري ترامب يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام بايدن الذي سيُنصب خلفًا له في 20 يناير.وقالت ماكناني للصحفيين إن ترامب "مستمر في إجراءات التقاضي الحالية".