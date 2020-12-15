رئيس الجزائر يؤكد العمل مع بايدن لتوطيد العلاقات الثنائية

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن استعداده للعمل معًا على توطيد العلاقات الثنائية ومواجهة التحديات التي تواجه البلدين في إطار الحوار الاستراتيجي بينهما.وقال تبون- في رسالة تهنئة بعث بها إلى بايدن اليوم الثلاثاء بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية- "يطيب لي بمناسبة انتخابكم الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعبًا وحكومة وأصالة عن نفسي بالتهاني الحارة مشفوعة بتمنياتي الخالصة بالتوفيق والنجاح في مهمتكم النبيلة التي تصادف ظروفًا صعبة ليس فقط بالنسبة للشعب الأمريكي ولكن للإنسانية جمعاء".وأضاف أن "اختيار شخصكم لتقلد هذا المنصب الرفيع لهو شهادة عرفان وتقدير لالتزامكم الدؤوب لخدمة الشعب الأمريكي وللروح الوحدوية التي تتسمون بها وكذا قيم الانفتاح والتسامح التي يرتكز عليها مشروعكم السياسي الذي حظي بتأييد مواطنيكم، فتجربتكم الطويلة والغنية ومعرفتكم بالقضايا الدولية وتمسككم بفضائل الدبلوماسية والحوار تمنحكم رصيدًا كبيرًا لتفعيل دور الولايات المتحدة على الساحة الدولية من أجل بناء عالم أكثر أمنا وعدلًا واستقرارًا".وأشاد تبون في رسالته بالعلاقات التاريخية بين الجزائر وأمريكا وهي العلاقات المبنية على أسس الصداقة والاحترام والدعم المتبادل، مضيفًا "أؤكد لكم عزمنا واستعدادنا للعمل سويًا على توطيد العلاقات الثنائية ورفع التحديات التي تواجهنا على الصعيدين الإقليمي والدولي في إطار الحوار الاستراتيجي بين بلدينا، والذي يشكل إطارًا مهمًا للعمل على دعم المصالح المشتركة بيننا وتوسيع آفاق التعاون الثنائي الوثيق".