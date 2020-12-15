«ادعم بسنت».. هاشتاج يشعل تويتر ضد التحرش (تحليل بيانات)

تصدر هاشتاج "ادعم بسنت" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد واقعة التحرش بفتاة المنصورة، حيث كانت مدينة ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية شهدت واقعة تحرش مأساوية بعد تجمع عدد من الشباب حول فتاة تسير فى شوارع المدينة محاولين التحرش بها، وعقب تداول مقطع فيديو للواقعة ألقت قوات الأمن 7 شباب بتهمة التحرش بالفتاة التي تبلغ من العمر (23 عامًا).وقامت "الدستور" بتحليل هذا الهاشتاج الذي اشتعل بين تريندات "تويتر" خلال الساعات الماضية، وذلك باستخدام عدد من أدوات تحليل البيانات.بحسب أداة "track my hashtag" كان نتيجة التحليل، اليوم الثلاثاء، أنه تم نشر 100 تغريدة، وشاركها 86 مغردا، 80 ألف 109 مغرد هو عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى التغريدات المتفاعلة مع "الهاشتاج".وكانت عدد التغريدات التي حللتها الأداة نسبتها 22%، فيما كانت الردود على تلك التغريدات 1%، أما إعادة التغريد وصل إلى 77%.وباستخدام أداة "social search"التي تقوم بتحليل أكثر من موقع تواصل اجتماعي تفاعل مع التغريدات، تصدر موقع "فكونتاكتي" النسبة الأكبر في التفاعل مع الهاشتاج، وذلك بنسبة 41%، وهو موقع للتواصل الاجتماعي يمكن الدخول إليه مجانًا، مشابه لموقع "فيسبوك"، يعدّ الموقع الأكثر شعبية في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وله شعبية بين المستخدمين العرب، تأسس عام 2006 ويحتوي على الكثير من اللغات ومن بينها اللغة العربية ويسجل به أكثر من 100 مليون مستخدم شهريًا، ويليه موقع "يوتيوب" بنسبة 19.2%، ثم موقع "فيسبوك" بنسبة 1.9%.وكانت الساعات التي وصلت للذروة خلال اليوم، من الساعة 6 إلى 8 مساءً، بنسبة 64%، بالنسبة لتفعيل هذا الهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي كلها.وباستخدام أداة "Tweet blinder"، حظي إعادة التغريد بالنسبة الأكبر خلال اليوم، والتفاعل مع الهاشتاج، وذلك بنسبة 67.2%، يليها التغريدات بالصور واللينكات بنسبة 13.4%، وفي المرتبة الثالثة تأتي التغريدات المكتوبة بنسبة 13.2%، وفي المرتبة الأخيرة إعادة التغريد بنسبة 6.8%.