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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 16-12-2020

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:53 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري وفقًا للتحديثات الأخيرة في أسواق تداول المال المحلية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 16-12- 2020.

على المستوى المحلي، بلغ متوسط سعره خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

ويرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16-12-2020

البنك المركزى المصرى

4.17 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.

البنك الأهلى المصرى

4.08 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.

بنك مصر

4.08 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.

قناة السويس

4.16 جنيه للشراء.
4.21 جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولى cib

4.09 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.


بنك البركة

4.08 جنيه للشراء.
4.24 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

4.11 جنيه للشراء.
4.21 جنيه للبيع.


مصرف أبوظبى الإسلامى

4.10 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

جدير بالذكر أن الريال السعودي يتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن « 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال »، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال

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