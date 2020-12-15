وزير الأوقاف: أعدنا صياغة كتب التراث بشكل عصرى

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن أن الوزارة أجرت قراءة لـ67 من كتب التراث وأعادت صياغتها، بهدف إتاحتها بشكل عصري للمجتمع.وتابع وزير الأوقاف: "لدينا قناة مرئية وقناتين صوتية، كما تم نشر موضوع "نتعايش باحترام"، وآخر حول "مواقع التواصل والتغريدة والبوست بين القبول والرفض، وذلك من خلال استخدام الوزارة لمواقع التواصل الاجتماعي.ولفت " جمعة" إلى أهمية التنسيق بين المجلس الأعلى للإعلام والوزارة، بهدف استغلال إمكانيات البعض في زيادة الوعي لدى المجتمع.