واشنطن تفرض عقوبات على المخابرات الإيرانية

فرضت ‏وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، عقوبات على مسؤولين كبار في جهاز الاستخبارات الإيرانية.وأوضحت الوزارة في بيان مساء اليوم، أن ال‏عقوبات استهدفت محمد باسري وعماد كازي المسؤولين في الاستخبارات الإيرانية، وذلك وفق قناة العربية.‏وكشفت الخزانة الأمريكية عن أن عميل FBI السابق بوب ليفنغستون اختفى في إيران ويعتقد أنه توفي فيها، مشيرة إلى أن العقوبات ضد مسؤولين إيرانيين جاءت بسبب اختطاف العميل السابق في FBI‎.‏وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنه لا يمكن التفاوض أبدا على اتفاق مع إيران دون الإفراج عن كل الأمريكيين المحتجزين هناك.