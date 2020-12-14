«بومبيو»: يوم تاريخي في العلاقات مع السودان

غرد وزير الخاريجة الأمريكي، مايك بومبيو، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «إنه يوم تاريخي في العلاقات مع السودان بعد رفع اسمه من قائمة الإرهاب».وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أعلن اليوم الإثنين، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بشكل رسمي، في خطوة تاريخية تنهي قرابة 3 عقود من العقوبات.وذكر بيان للخارجية الأميركية: «اليوم، تم رسميا إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وهذا يُمثل تغييرًا جوهريًا في علاقتنا الثنائية نحو زيادة التعاون والدعم للتحول الديمقراطي التاريخي في السودان».وأضاف: أنه «أمكن تحقيق هذا الإنجاز بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان لرسم مسار جديد جريء بعيدًا عن إرث نظام البشير، ولا سيما الوفاء بالمعايير القانونية لإلغاء الحكم».وتابع: «نشيد بدعوات الشعب السوداني إلى الحرية والسلام والعدالة، ونُهنئ أعضاء الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون على شجاعتهم في تعزيز تطلعات المواطنين الذين يخدمونهم».