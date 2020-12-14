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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الأمريكية تقتل رجلًا أطلق النار أمام كاتدرائية منهاتن

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:32 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
محمد عمر
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أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، مساء الأحد، إطلاق رجل النار على المارة أمام كاتدرائية في منهاتن بنيويورك.

وأفادت مصادر أمريكية بأن الشرطة قتلت الرجل الذي أطلق النار على المارة في منهاتن، وذلك وفق قناة "NBC" نيوز الأمريكية.

ولم يتم الكشف عن حصيلة الضحايا وسبب إقدام الجاني على إطلاق النار وما إذا كان حادثًا جنائيًا أم غير ذلك.

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