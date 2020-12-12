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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأييد حبس متهم بالتعدي على عميد شرطة بالإسماعيلية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:55 م
محكمة
محكمة
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قبلت محكمة النقض، اليوم السبت، الطعن المقدم من متهم بالتعدي على عميد شرطة بالإسماعيلية، وأيدت السجن لمدة 5 سنوات وألغت عقوبة المشدد.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قضت في 2018 بالسجن المشدد 5 سنوات على متهم بالتعدي على عميد شرطة بالإسماعيلية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما أقبل المتهم على استيقاف المجنى عليه، عميد شرطة، أثناء استقلاله سيارته، وأطلق المتهم عدة أعيرة نارية على عميد الشرطة مما أدى إلى إتلاف السيارة الخاصة بالضابط واحتجزه وطلب فدية لإطلاق سراحه، فتمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وإحالته إلى محكمة الجنايات.

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