رئيس «الشيوخ»: البرلمان العربي أحد أهم روافد الدبلوماسية العربية

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن البرلمان العربي هو محفل للشعوب العربية الذي يشارك الشعوب في صنع قرارهم ومواجهة الأخطار والتحديات التي تواجهها، وتقف حجر عثرة أمام تطلعات الشعوب العربية.وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي، أن البرلمان العربي يعد أحد أهم روافد الدبلوماسية العربية، والذي تحتاج إليه الأمة العربية في هذا الوقت التاريخي العصيب، مؤكدًا أنه بزخ نجم الدبلوماسية البرلمانية بعد الحرب العالمية الأولى وشاع استخدامها، وحققت الكثير من الدول ما لم تحققه الدبلوماسية الرسمية، وهذا نظرًا لمرونتها وتحررها من قيود الدبلوماسية الرسمية فكانت دومًا حلمًا لكل عربي.وأوضح أن من أهم مهام البرلمان العربي هو تنسيق الجهود العربية اتجاه القضايا العربية الهامة، والمحافظة على لحمة الشعب العربي وتضميد جراحه التي أحدثها الإرهاب الأسود، والتي تحاول هدمه القوى الأجنبية.