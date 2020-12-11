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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النائب العام يحيل مسؤولا بالضرائب ومدير مصنع للجنايات بتهمة الرشوة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:53 ص
النائب العام
النائب العام
محمد عيسى
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أحال النائب العام المستشار حماده الصاوي، مدير عام بوزارة المالية بمصلحة الضرائب المصرية، ومدير مصنع وثالث بالمعاش، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم بالرشوة.

وجاء في قرار الإحالة الذي أعدته نيابة امن الدولة العليا، في القضية رقم 211 لسنة 2020، جنايات أمن الدولة العليا، أن المتهمين "ع.ع"، 58 سنة، كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية بمصلحة الضرائب العامة. و"ب. د"، مدير مصنع، و"ع.ف"، 60 سنة موظف بالمعاش، بأنهم في غضون شهر ابريل لعام 2020 حتى 10 مايو 2020 "المتهم الأول" بصفته موظفة عموميا مدير شؤون الفحص بمأمورية ضرائب شبرا الخيمة ثان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني بوساطة المتهم الثالث، مبلغ 100ألف جنيه أخذ منهم 44 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات اعتماد فحص الملف الضريبي على منشآته، واحتساب قيمة ضريبية أقل للسنة المالية 2018 باعتماد الفحص الدفتري لها دون التقديري وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة، أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عمومي الأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول – بوساطة المتهم الثالث، عطايا الرشوة موضوع بند الاتهام الأول، مقابل اعتماد فحص الملف الضريبي لمنشاته الصناعية واعتماد أسلوب الفحص الدفتري منهجا للفحص.

وأشار قرار الإحالة، أن المتهم الثالث توسط في رشوة موظف عمومي، للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط في جريمة الرشوة موضع الاتهام.

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