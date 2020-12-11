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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات «كورونا» في هولندا تتجاوز نصف المليون حالة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:03 ص
إصابات كورونافي هولندا
إصابات كورونافي هولندا
وكالات
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وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 595 ألفًا و473 حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بالفيروس بلغ 9 آلاف و985 حالة.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بمرض «كوفيد- 19» الذي يسببه الفيروس وصل إلى 7651 من المصابين.

وأعلنت هولندا عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 41 أسبوعًا.

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