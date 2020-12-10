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الكرازة

«تسبحة كيهك» عبر البث المباشر وبعدد محدود

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:20 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
تريزة شنودة _مونيكا جرجس
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بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ مساء أمس الأربعاء، صلوات تسبحة كيهك بالشهر المريمي، ولكنها شهدت تغييرًا بمراسم حضور التسبحة بالعام الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد.

◄ إيبارشيات تطلق التسبحة بأعداد محدودة

نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا، قررت عدد من الإيبارشيات بالكنيسة، الحضور للتسبحة بأعداد محدودة من بين هذه الإيبارشيات إيبارشية أسيوط.

من جانبه أعلن الأنبا يؤانس أسقف أسيوط عن اقتصار صلوات تسبحة كيهك التي يترأسها نيافته على كنائس أسيوط فقط، على غير عادته السنوية حيث يشارك ببعض كنائس القاهرة كطقس معتاد.

ويترأس نيافته خلال العام الحالي صلوات التسبحة بمختلف كنائس إيبارشية أسيوط، ثلاث مرات أسبوعيًا.

◄ كنائس تبث الصلوات دون حضور

قررت عدد من الإيبارشيات عقب قرار البابا تواضروس بتعليق صلوات القداسات بكنائس القاهرة والإسكندرية، تعليق صلوات تسبحة كيهك واقتصارها على الكهنة والشمامسة.

ومن الإيبارشيات التي اتخذت ذلك القرار إيبارشيات السويس والجيزة والإسكندرية وسوهاج، والمعادي.

من جانبه أعلن الأنبا بموا أسقف الكنيسة القبطية بالسويس أن صلوات تسبحة كيهك سوف تبث عبر تقنية المباشر.

في السياق ذاته سوف تذيع عدد من القنوات القبطية الأرثوذكسية، من بينها قناة مار مرقس وأغابي، صلوات التسبحة مسجلة، كبديل لحضور الأقباط بالصلوات.

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