بدء قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل

بدأ الاتحاد الأوروبي قمته في بروكسل، التي تبحث إمكانية فرض عقوبات على تركيا، حسب شبكة «سكاي نيوز».وكشفت وكالة «رويترز»، وفقًا لوثائق توصلت إليها، أن تطبيق الاتحاد الأوروبي العقوبات على تركيا سيتأخر لبضعة أشهر، وقد يكون في مارس المقبل.وتبدأ قمة قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، وتستمر غدًا الجمعة، لمناقشة تطبيق عقوبات على تركيا، على خلفية تصاعد استفزازاتها في شرق البحر المتوسط ضد اليونان وقبرص.وشاركت «رويترز» مسودة النص المحدث لقمة قادة الاتحاد الأوروبي، بعدما قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، إن «العقوبات لن تؤثر فينا».