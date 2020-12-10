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حوادث

«أمن المنافذ» يحبط 4 عمليات تهريب خلال 24 ساعة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:50 ص
أمن المنافذ
أمن المنافذ
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها مستحضرات طبية، بضائع أجنبية الصنع.

وفى مجال الأمن العام تم ضبط 31 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، ومخالفات مرورية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، كما تم ضبط 1446 مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 192 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 3 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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