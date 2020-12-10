ادعى خطف ابنه للتهرب من سداد ديون في سوهاج

تباشر النيابة العامة في سوهاج، تحقيقات موسعة في التوصل إلي حقيقة ما تم تداوله من منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن تغيب طفل مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج بالمخالفة للحقيقة.واعترف الد الطفل بالاشتراك مع جد الطفل لوالده بإخفاء الطفل طرف أحد أقاربهما مقيم بمحافظة أسيوط، وأنه أقدم على افتعال الواقعة لمروره بضائقة مالية، حيث إنه مدين لأحد الأشخاص واختمرت في ذهنه فكره شيطانية بأن يدعي اختفاء ابنه ويتهم دائنه ويساومه للتنازل عن المبلغ المالي، وهدده في حال عدم الامتثال للمساومة سيتهمه بخطف نجله.واستمعت النيابة العامة لأقوال الطفل الذي قرر ان والده طلب منه الذهاب للإقامة طرف أقارب لهم بمحافظة أسيوط، وطلب منه عدم الخروج من المنزل او الاتصال به تلفونيا وأكد الطفل انه غير مخطوف وإقامته في أسيوط بعلم والده.