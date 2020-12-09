الرئيس السيسي يؤكد تمسك مصر بسيادة القانون ورفض صور الفساد كافة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تمسك الدولة قيادة وشعبا، بسيادة القانون ورفض كافة صور وممارسات الفساد وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، مشددا على أن الجميع بدون أي استثناء كلهم سواء أمام القانون.كما شدد الرئيس السيسي، في سياق الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، على أن هذا هو المسار الذي انتهجته الدولة كأحد ركائز الحكم الرشيد منذ بدء مسيرة التنمية ومن أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر.وأشاد الرئيس بمؤسسات الدولة المعنية لما تبذله من جهد متواصل في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، داعيا إياهم لبذل مزيد من الجهد لحماية مقدرات الوطن والشعب المصري.