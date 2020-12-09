رئيس أركان السودان: القوات المسلحة انحازت بالكامل للشعب

أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة السودانية، أن القوات المسلحة انحازت بالكامل إلى إرادة الشعب.وقال الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، لدى مخاطبته ختام فعاليات المشروع التدريبي "أحفاد تهراقا" بمنطقة "شاكوت" شمالي الخرطوم: "عهدنا لشعبنا أن يصل بثورته إلى مبتغاها بتحقيق التحول الديمقراطي المنشود".وأضاف أن "القوات المسلحة تكمل تدريبها رغم العقبات التي واجهت هذا العام التدريبي، إلا أنها تستشعر هم الوطن وحمايته خاصة في ظل الظروف المحلية والإقليمية المُربكة".ونوه بنجاح المناورات وأنها أكدت "تمام الجاهزية"، موضحا أن السلام الذي تحقق يعيد إلى البلاد الأمن والاستقرار ويُفسح المجال للتنمية.