رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير إسبانيا يفتتح أسبوع الفيلم الإيبيروأمريكى الثامن في القاهرة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:40 م
رامون خيل
رامون خيل
ا ش ا
طباعة
افتتح السفير الإسباني لدى مصر رامون خيل كاساريس اليوم الأربعاء، أسبوع الفيلم الإيبيرو-أمريكي الثامن بالقاهرة الذي يستمر حتى الخامس عشر من ديسمبر الجاري والذى تشارك في تنظيمه السفارات الإيبيروأمريكية في مصر.

وقال السفير،في الكلمة التي ألقاها خلال حفل الافتتاح، إنه على مدار سبع إصدارات سابقة من المهرجان كنا أيضا نمثل سفراء للسينما بالإسبانية والبرتغالية والتي تحظى بشعبية كبيرة بين المصريين من الشباب وكذلك البالغين.

وأوضح أن الأفلام والأفلام الوثائقية والمسلسلات التلفزيونية جميعها تمثل طرقا رائعة لتعلم اللغة وتمثل كذلك صناعة مهمة، مشيرا إلى الحرص على الالتزام فى هذه المرحلة الصعبة بالإجراءات الوقائية، حيث ستكون نسبة الإشغال فى دور العرض ٥٠ بالمائة مع الالتزام بالحفاظ على المسافات الآمنة.

كما أوضح أنه على الرغم من هذه العوائق المنطقية فإنه من الضروري الحفاظ على التزامنا تجاه صناع ومبدعي السينما الايبرو أمريكية والمتابعين لها فى مصر.

وشارك فى الاحتفال سفراء الدول الايبرو أمريكية وأساتذة جامعات مصرية إلى جانب نخبة من الإعلاميين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

موقع وزارة التربية والتعليم.. تسجيل استمارة الثانوية العامة 2020-2021

حبس والد وزوج «طفلة الهرم المنتحرة».. والنيابة تكشف التفاصيل

ضبط سيارتين محملتين بـ 8 أطنان من خام الذهب بأسوان

الصور

image description

«يوسف» بطل تقليد التدريبات: حلمي تحقق وأعشق «محمد صلاح» (فيديو)

image description

جامعة أسيوط تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

image description

جامعة أسيوط تقيم ندوة للتوعية بمخاطر الفساد

image description

محافظ الجيزة: نضرب بيد من حديد لمكافحة الفساد

image description

مصرع 4 وإصابة 9 في حادث بدمياط

الأكثر قراءة

مفاجأة حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر

حبس والد وزوج «طفلة الهرم المنتحرة».. والنيابة تكشف التفاصيل

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

القبض على المتهم بإلقاء أموال على المواطنين بأوسيم.. ويعترف: «قصدى أتشهر»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

تعليق تركي آل الشيخ على وفاة نبيل فاروق

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020 لموظفي الدولة

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2020

امرأة تنجو من السقوط في «نافثة بركانية»

أيام زمان

«أديب حرفته الصحافة».. فتحي غانم يكشف سر ارتباطه بصاحبة الجلالة

صاحب «الضربة القاضية».. حكايات الحب والرفض بين صلاح حافظ ونجوم الفن

«عندما تحكم الصدف والأقدار» حكاية حب أحمد حلمى ومنى زكى

سر تمرد محمود عوض على شيك فريد الأطرش

مقالات الرأي
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
أحمد بهاء الدين شعبان
محنة الكائن السيبرانى
المزيد

الثقافة

فى حوار لم يُنشر.. نبيل فاروق يكشف عن رأيه فى أحمد مراد

آخر صورة للكاتب نبيل فاروق مع زوجته ونجلته

سعيد عبده ناعيًا نبيل فاروق: أعماله تراث تتوارثه الأجيال

«سخرية ورسالة شُكر».. حكايات وأسرار نبيل فاروق وأحمد خالد توفيق