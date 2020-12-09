غادة والي تلقي كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد (فيديو)

تحتفل هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، مؤكدة على أهمية المشاركة المجتمعية التي تقع على عاتق الجميع في مواجهة الفساد لما له من آثار سلبية على التنمية، وحقوق الإنسان.وألقت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والمدير العام لمقر الأمم المتحدة بفيينا، كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.