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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 5 سنوات لتاجر روج الـ«ترامادول» في السلام

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:05 م
المشدد
المشدد
حسام التمساح
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تاجرًا بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتجاره في أقراص الترامادول المخدرة بدائرة قسم شرطة السلام.

وكشف قرار الإحالة قيام "ح. ا"، تاجر بإحراز جوهر الترامادول المخدر، في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الاتجار، كان قسم شرطة السلام قد تلقي معلومات، بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم داخل مسكنه، وبتفتيش المتهم وجد بحوزته (900 قرص ترامادول، ومبلغ مالي3000 جنيه، وهاتفين محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات والمبلغ المالي، حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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