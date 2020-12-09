أسعار الكتاكيت البيضاء والبلدى اليوم الأربعاء 9-12-2020



أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء 9-12-2020:

1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق الأربعاء 9-12-2020، تتراوح ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.



2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الأربعاء 9-12-2020، تتراوح ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.



3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق الأربعاء 9-12-2020، تتراوح من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.



4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الأربعاء 9-12-2020، تتراوح ما بين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.



5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الأربعاء 9-12-2020، تتراوح ما بين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.



وغير ذلك، أكد عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، أن أسعار بيع الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء 9-12-2020، انخفضت بما يتراوح مابين 1.5 إلى 2.5 جنيه، في الشركات الكبرى مثل (الوطنية - القاهرة - الوادي).

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي، اليوم الأربعاء 9-12-2020، استقرارًا في الأسواق، حيث تراوحت ما بين من 7.5 جنيه حتى 10 جنيهات للفرخ الواحد، ووصلت أسعار الكتاكيت البيضاء الأهالي اليوم إلى قيمة 8 جنيهات للفرخ الواحد، وفقًا لـ عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية.وفي سياق متصل، كشف رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، اليوم الأربعاء 9-12-2020، استقرار أسعار الدواجن البيضاء والدواجن البلدى، نظرًا إلى أن أسعار الدواجن في الأسواق مستقرة معظم الوقت، لأن الطلب على شراء الدواجن مستمر باعتبارها في متناول الجميع.وفي التقرير اليومي يعرض لكم « الدستور » أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء 9-12-2020: