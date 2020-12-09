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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

أسعار الكتاكيت البيضاء والبلدى اليوم الأربعاء 9-12-2020

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:21 ص
الكتاكيت
الكتاكيت
هبه محمد
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شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي، اليوم الأربعاء 9-12-2020، استقرارًا في الأسواق، حيث تراوحت ما بين من 7.5 جنيه حتى 10 جنيهات للفرخ الواحد، ووصلت أسعار الكتاكيت البيضاء الأهالي اليوم إلى قيمة 8 جنيهات للفرخ الواحد، وفقًا لـ عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية.

وفي سياق متصل، كشف رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، اليوم الأربعاء 9-12-2020، استقرار أسعار الدواجن البيضاء والدواجن البلدى، نظرًا إلى أن أسعار الدواجن في الأسواق مستقرة معظم الوقت، لأن الطلب على شراء الدواجن مستمر باعتبارها في متناول الجميع.

وفي التقرير اليومي يعرض لكم «الدستور» أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء 9-12-2020:

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء 9-12-2020:


1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق الأربعاء 9-12-2020، تتراوح ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.

2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الأربعاء 9-12-2020، تتراوح ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.

3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق الأربعاء 9-12-2020، تتراوح من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.

4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الأربعاء 9-12-2020، تتراوح ما بين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.

5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الأربعاء 9-12-2020، تتراوح ما بين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.

وغير ذلك، أكد عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، أن أسعار بيع الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء 9-12-2020، انخفضت بما يتراوح مابين 1.5 إلى 2.5 جنيه، في الشركات الكبرى مثل (الوطنية - القاهرة - الوادي).

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