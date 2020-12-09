مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9-12-2020 فى القاهرة والمحافظات
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:07 ص
يبحث الكثير من المسلمين داخل جمهورية مصر العربية، يوميًا، عن مواقيت الصلاة اليوم في مختلف المحافظات، وذلك لتغير التوقيتات من مكان لآخر، بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاءوتحرص «الدستور» على نشر مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 9-12-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء»، وتأتي تلك الخدمة حرصًا على تقديم ما هو أفضل للقراء، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
مواقيت الصلاة اليوم في محافظتى القاهرة والجيزة
صلاة الفجْر 5:06 AM
الشروق 6:39 AM
صلاة الظُّهْر 11:47 AM
صلاة العَصر 2:36 PM
صلاة المَغرب 4:55 PM
صلاة العِشاء 6:18 PM
الشروق 6:47 AM
صلاة الظُّهْر 11:53 AM
صلاة العَصر 2:40 PM
صلاة المَغرب 4:58 PM
صلاة العِشاء 6:22 PM
الشروق 6:36 AM
صلاة الظُّهْر 11:43 AM
صلاة العَصر 2:31 PM
صلاة المَغرب 4:50 PM
صلاة العِشاء 6:13 PM
الشروق 6:33 AM
صلاة الظُّهْر 11:42 AM
صلاة العَصر 2:31 PM
صلاة المَغرب 4:50 PM
صلاة العِشاء 6:13 PM
الشروق 6:22 AM
صلاة الظُّهْر 11:35 AM
صلاة العَصر 2:29 PM
صلاة المَغرب 4:48 PM
صلاة العِشاء 6:09 PM
الشروق 6:56 AM
صلاة الظُّهْر 12:16 PM
صلاة العَصر 3:17 PM
صلاة المَغرب 5:37 PM
صلاة العِشاء 6:56 PM
الشروق 6:24 AM
صلاة الظُّهْر 11:41 AM
صلاة العَصر 2:39 PM
صلاة المَغرب 4:59 PM
صلاة العِشاء 6:18 PM
الشروق 6:29 AM
صلاة الظُّهْر 11:45 AM
صلاة العَصر 2:42 PM
صلاة المَغرب 5:01 PM
صلاة العِشاء 6:21 PM
الشروق 6:58 AM
صلاة الظُّهْر 12:03 PM
صلاة العَصر 2:50 PM
صلاة المَغرب 5:08 PM
صلاة العِشاء 6:32 PM
الشروق 6:22 AM
صلاة الظُّهْر 11:37 AM
صلاة العَصر 2:32 PM
صلاة المَغرب 4:51 PM
صلاة العِشاء 6:11 PM
الشروق 6:39 AM
صلاة الظُّهْر 11:47 AM
صلاة العَصر 2:36 PM
صلاة المَغرب 4:55 PM
صلاة العِشاء 6:18 PM
مواعيد الصلاة في الإسكندريةصلاة الفجْر 5:13 AM
الشروق 6:47 AM
صلاة الظُّهْر 11:53 AM
صلاة العَصر 2:40 PM
صلاة المَغرب 4:58 PM
صلاة العِشاء 6:22 PM
الإسماعيليةصلاة الفجْر 5:03 AM
الشروق 6:36 AM
صلاة الظُّهْر 11:43 AM
صلاة العَصر 2:31 PM
صلاة المَغرب 4:50 PM
صلاة العِشاء 6:13 PM
السويسصلاة الفجْر 5:01 AM
الشروق 6:33 AM
صلاة الظُّهْر 11:42 AM
صلاة العَصر 2:31 PM
صلاة المَغرب 4:50 PM
صلاة العِشاء 6:13 PM
شرم الشيخصلاة الفجْر 4:51 AM
الشروق 6:22 AM
صلاة الظُّهْر 11:35 AM
صلاة العَصر 2:29 PM
صلاة المَغرب 4:48 PM
صلاة العِشاء 6:09 PM
أسوانصلاة الفجْر 5:28 AM
الشروق 6:56 AM
صلاة الظُّهْر 12:16 PM
صلاة العَصر 3:17 PM
صلاة المَغرب 5:37 PM
صلاة العِشاء 6:56 PM
الأقصرصلاة الفجْر 4:55 AM
الشروق 6:24 AM
صلاة الظُّهْر 11:41 AM
صلاة العَصر 2:39 PM
صلاة المَغرب 4:59 PM
صلاة العِشاء 6:18 PM
سوهاجصلاة الفجْر 5:00 AM
الشروق 6:29 AM
صلاة الظُّهْر 11:45 AM
صلاة العَصر 2:42 PM
صلاة المَغرب 5:01 PM
صلاة العِشاء 6:21 PM
مرسى مطروحصلاة الفجْر 5:24 AM
الشروق 6:58 AM
صلاة الظُّهْر 12:03 PM
صلاة العَصر 2:50 PM
صلاة المَغرب 5:08 PM
صلاة العِشاء 6:32 PM
الغردقةصلاة الفجْر 4:53 AM
الشروق 6:22 AM
صلاة الظُّهْر 11:37 AM
صلاة العَصر 2:32 PM
صلاة المَغرب 4:51 PM
صلاة العِشاء 6:11 PM