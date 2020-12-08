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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

10 سلع قادت فاتورة واردات مصر لأكبر تراجع خلال 2020

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:53 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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واصلت واردات مصر شهريًات تراجعها لتصل إلى حدود 5.03 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2020 مقابل 6.3 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 21.3%، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وفيما يلى أبرز السلع التى تراجعت وارداتها مؤخرًا:

جاء القمح فى صدارة الواردات التى تراجعت وارداتها إلى 253.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 مقابل 338 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة انخفاض قدرها 16.3%.

كما انخفضت واردات منتجات البترول لـ 233.5 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 مقابل 478.4 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 51.2%.

وسجلت واردات البترول الخام تراجعًا إلى حدود 253.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 مقابل 254.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض 0.3%.

وبلغت قيمة الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب 201.6 مليون دولار خلل شهر سبتمبر 2020 مقابل 333.7 مليون دولار خلال سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 39.6%.

وبلغت قيمة الواردات من أدوية ومحضرات صيدلة 195.2 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 مقابل 269.3 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة انخفاض قدرها 27.5%.

كما بلغت قيمة الواردات من لحوم 170.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 مقابل 203.6 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة انخفاض قدرها 16.4%.

وسجلت واردات مصر من مواد بلاستيكية تراجعًا لـ 166.2 مليون دولار خلال سبتمبر 2020 مقابل 224 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة انخفاض 25.8%.

وتراجعت واردات مصر من ذرة لـ 130.9 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 مقابل 181.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 27.9%.

وبلغت قيمة الواردات من أسماك 66.2 مليون دولارر خلال سبتمبر 2020 مقابل 86.2 مليون دولار خلال سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 23.2%.

وبلغت الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 166.7 مليون دولار خلال سبتمبر 2020 مقابل 223.4 مليون دولار خلال سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 25.4%.

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