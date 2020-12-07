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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

البحرين تدين محاولة الحوثيين استهداف المدنيين في السعودية بطائرة مفخخة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:03 م
العميد الركن تركي
العميد الركن تركي المالكي،
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أدانت وزارة خارجية البحرين بشدة محاولة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية من خلال طائرة مسيرة (مفخخة).

وأشادت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الاثنين- بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وإسقاطها، مشددة على موقف البحرين الداعم دائمًا للسعودية في كل ما تتخذه من إجراءات ضد كل من يستهدف أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وكان العميد الركن تركي المالكي، المُتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قد صرح في وقت سابق من اليوم، باعتراض وتدمير قوات التحالف طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين بالمنطقة الجنوبية بالسعودية.

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