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سياسي

نائب الدقهلية يتفقد سير العملية الانتخابية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:43 م
هيثم الشيخ نائب محافظ
هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية،
إسلام نصير - محمد الشريف
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تفقد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، عددًا من اللجان والمقار الانتخابية بكافة مراكز ومدن المحافظة، كما ناشد جموع الموطنين بالمشاركة في الاستحقاق الدستوري والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وتابع «الشيخ»: أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين.

واطمأن على كافة التجهيزات التي تم اتخاذها لضمان سير العملية الانتخابية في سهولة ويسر، وفي مقدمتها التدابير والإجراءات الاحترازية لتأمين المواطنين وحرصًا علي سلامتهم.
نائب الدقهلية يتفقد سير العملية الانتخابية
نائب الدقهلية يتفقد سير العملية الانتخابية
نائب الدقهلية يتفقد سير العملية الانتخابية
نائب الدقهلية يتفقد سير العملية الانتخابية
نائب الدقهلية يتفقد سير العملية الانتخابية
نائب الدقهلية يتفقد سير العملية الانتخابية

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